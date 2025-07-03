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Після конфлікту з Тонею Матвієнко таксисту вручили підозру: подробиці справи

Україна, Четвер 03 липня 2025 16:34
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Після конфлікту з Тонею Матвієнко таксисту вручили підозру: подробиці справи Фото: співачка Тоня Матвієнко (facebook.com/TonyaMatvienko)
Автор: Каріна Левицька

У Києві таксисту повідомили про підозру за побиття пасажирки. Під час виконання замовлення чоловік зупинив автомобіль та двічі вдарив жінку після суперечки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Правоохоронці не вказують, що пасажиркою є Тоня Матвієнко, проте раніше в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві кореспонденту РБК-Україна повідомили, що поліція затримала водія таксі, який побив під час конфлікту українську співачку Тоню Матвієнко.

Деталі справи з побиттям Матвієнко

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку, з якою у нього стався конфлікт.

Правоохоронці встановили, що пасажирка - заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб, як повідомляла сама Матвієнко на своїй сторінці мова йшла про службу таксі Bolt.

Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт - чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла.

Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече.

Особу нападника оперативно встановили, ним виявився 63-річний киянин, який працює в службі таксі останні 5 років.

Як розповіли в прокуратурі, з його слів зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно. Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз, з його слів, про свій вчинок він шкодує.

"Водієві таксі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК України - умисне легке тілесне ушкодження", - додали в прокуратурі.

На зображенні може бути: 2 людини, автомобіль та текст

Нагадаємо, що 1 липня українська співачка Тоня Матвієнко поділилася деталями інциденту, який трапився під час її поїздки 30 червня в таксі Bolt.

Як виявилось, конфлікт розпочався через відкрите вікно, а завершився фізичним насиллям з боку водія.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало все, що відомо про інцидент, а також те, як на нього відреагували колеги артистки.

Зауважимо, що вчора, 2 липня поліція затримала водія таксі.

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Тоня Матвієнко Таксисти
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