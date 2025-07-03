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После конфликта с Тоней Матвиенко таксисту вручили подозрение: подробности дела

Украина, Четверг 03 июля 2025 16:34
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После конфликта с Тоней Матвиенко таксисту вручили подозрение: подробности дела Фото: певица Тоня Матвиенко (facebook.com/TonyaMatvienko)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве таксисту сообщили о подозрении за избиение пассажирки. Во время выполнения заказа мужчина остановил автомобиль и дважды ударил женщину после спора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Правоохранители не указывают, что пассажиркой является Тоня Матвиенко, однако ранее в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве корреспонденту РБК-Украина сообщили, что полиция задержала водителя такси, который избил во время конфликта украинскую певицу Тоню Матвиенко.

Детали дела с избиением Матвиенко

Прокуроры Печерской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении 63-летнему таксисту, который ударил пассажирку, с которой у него произошел конфликт.

Правоохранители установили, что пассажирка - заслуженная артистка Украины, заказала такси через одну из известных служб, как сообщала сама Матвиенко на своей странице речь шла о службе такси Bolt.

Во время поездки между ней и водителем произошел словесный конфликт - мужчина отказался по просьбе пассажирки закрыть окно. После этого женщина попросила остановить автомобиль, поскольку продолжать поездку она больше не хотела.

Когда пассажирка вышла из машины, водитель выбежал за ней и дважды ударил по лицу и в плечо.

Личность нападавшего оперативно установили, им оказался 63-летний киевлянин, который работает в службе такси последние 5 лет.

Как рассказали в прокуратуре, по его словам закрыть окно он не хотел, потому что ему было жарко. Дальнейшие свои действия мужчина объясняет тем, что пассажирка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Сейчас, по его словам, о своем поступке он жалеет.

"Водителю такси сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 125 УК Украины - умышленное легкое телесное повреждение", - добавили в прокуратуре.

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Напомним, что 1 июля украинская певица Тоня Матвиенко поделилась деталями инцидента, который произошел во время ее поездки 30 июня в такси Bolt.

Как оказалось, конфликт начался из-за открытого окна, а завершился физическим насилием со стороны водителя.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все, что известно об инциденте, а также то, как на него отреагировали коллеги артистки.

Заметим, что вчера, 2 июля полиция задержала водителя такси.

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