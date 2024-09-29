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Після інциденту у Львівській області. В Україні перевірять заклади, де проживають діти

Фото: міністр соціальної політики Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні перевірять заклади, де цілодобово проживають діти, з метою виявлення насильства. Таке рішення ухвалили після інциденту у реабілітаційному центрі у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович у Facebook.

"Повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній із спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. І очевидно, потрібно встановити всі обставини і притягнути до відповідальності усіх винуватих. Дякую Офісу Омбудсмена та Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал", - зазначила вона.

Міністр заявила, що доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, щоб виявити факти можливого насильства та порушення інших прав. 

"Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей", - додала Жолнович.

Міністр соціальної політики наголосила на тому, що для дітей в Україні, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби, було б краще навчатися поблизу своїх домівок і щовечора повертатися додому.

"Саме тому я закликаю збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи і спеціальні класи в загальних школах, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому, і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час в школі", - підкреслила вона.

Як повідомили у Львівській ОВА, директора навчально-реабілітаційного центру у Львівській області відсторонили від роботи на період перевірки через підозру в можливому насильстві над дітьми.

 

Передісторія

Нагадаємо, нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі у Львівській області над дітьми, ймовірно, вчиняли фізичне, психологічне та сексуальне насилля.

Центр перевірили, зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу знущався над вихованцями, зокрема здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчаток.

Було розпочате досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи.

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Міністерство соціальної політикинасилляДіти