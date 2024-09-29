Після інциденту у Львівській області. В Україні перевірять заклади, де проживають діти

В Україні перевірять заклади, де цілодобово проживають діти, з метою виявлення насильства. Таке рішення ухвалили після інциденту у реабілітаційному центрі у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра соціальної політики Оксану Жолнович у Facebook.

"Повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній із спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. І очевидно, потрібно встановити всі обставини і притягнути до відповідальності усіх винуватих. Дякую Офісу Омбудсмена та Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал", - зазначила вона.

Міністр заявила, що доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово живуть діти, щоб виявити факти можливого насильства та порушення інших прав.

"Для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей", - додала Жолнович.

Міністр соціальної політики наголосила на тому, що для дітей в Україні, зокрема тих, хто має особливі освітні потреби, було б краще навчатися поблизу своїх домівок і щовечора повертатися додому.

"Саме тому я закликаю збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи і спеціальні класи в загальних школах, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому, і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час в школі", - підкреслила вона.

Як повідомили у Львівській ОВА, директора навчально-реабілітаційного центру у Львівській області відсторонили від роботи на період перевірки через підозру в можливому насильстві над дітьми.