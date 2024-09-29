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После инцидента во Львовской области. В Украине проверят заведения, где проживают дети

Украина , Воскресенье 29 сентября 2024 09:00
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После инцидента во Львовской области. В Украине проверят заведения, где проживают дети Фото: министр социальной политики Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине проверят заведения, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления насилия. Такое решение было принято после инцидента в реабилитационном центре во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра социальной политики Оксану Жолнович в Facebook.

"Сообщение о возможных фактах насилия, которое произошло в одной из специальных школ во Львовской области, шокирует. И очевидно, нужно установить все обстоятельства и привлечь к ответственности всех виновных. Спасибо Офису Омбудсмена и Нацсоцслужбе, которые оперативно отреагировали на сигнал", - отметила она.

Министр заявила, что поручила Нацсоцслужбе провести проверки во всех заведениях, где круглосуточно живут дети, чтобы выявить факты возможного насилия и нарушения других прав.

"Для этого служба разработала специальный опросник, чтобы экологическим способом выявлять такие нарушения, не травмируя чувства детей", - добавила Жолнович.

Министр социальной политики отметила, что для детей в Украине, в частности тех, кто имеет особые образовательные нужды, было бы лучше учиться вблизи своих домов и каждый вечер возвращаться домой.

"Именно поэтому я призываю увеличивать количество семейных форм воспитания в общинах и развивать инклюзивные классы и специальные классы в общих школах, чтобы за образовательной услугой не нужно было обращаться вдали от дома и чтобы она не предоставлялась с необходимостью проживать все время в школе", - подчеркнула она.

Как сообщили во Львовской ОВА, директора учебно-реабилитационного центра во Львовской области отстранили от работы на период проверки из-за подозрения в возможном насилии над детьми.

Предыстория

Напомним, недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что в реабилитационном центре во Львовской области над детьми, вероятно, совершали физическое, психологическое и сексуальное насилие.

Центр проверили, зафиксированы показания детей о том, что директор заведения издевался над воспитанниками, в частности, совершал действия сексуального характера в отношении девочек.

Было начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего.

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Министерство социальной политики насилля Дети
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