Після 60 років виробництва: американські позашляховики Jeep попрощались з легендарним двигуном

Позашляховики Jeep і пікапи RAM остаточно втратили легендарний двигун V8 Hemi, який знаходився у виробництві з 1966 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mopar Insiders .

Джерела у компанії зазначають, що з конфігуратора Jeep Grand Cherokee L заслужений атмосферний двигун прибрали, і майже одночасно з конвеєра зійшов останній класичний RAM 1500. Таким чином, жоден новий автомобіль з мотором V8 Hemi 5.7 замовити не можна, хоча в американських дилерів залишаються запаси таких машин.

Замінити класичний двигун повинен бензиновий шестициліндровий агрегат Hurricane 3.0. Загалом, відставка позашляховиків та пікапів з мотором V8 Hemi на 5,7 літра була неминуча, адже Stellantis звернув виробництво "атмосферника" ще у серпні. При цьому попитом восьмициліндрові машини не користувались. Наприклад, частка 5,7-літрових Grand Cherokee L в 2024 модельному році не перевищувала чотирьох відсотків.

Цікаво, що ера позашляховиків Jeep з іншим перевіреним мотором – Pentastar V6 3.6 – теж добігає кінця. За даними інсайдерів Stellantis має намір у найкоротші терміни перейти на 2,0-літрову "турбочетвірку". Цей двигун вже використовується на Jeep Wrangler, а в 2025 модельному році такий самий агрегат може стати основним для Grand Cherokee/Grand Cherokee L.