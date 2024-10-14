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После 60 лет производства: американские внедорожники Jeep простились с легендарным двигателем

Понедельник 14 октября 2024 14:45
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После 60 лет производства: американские внедорожники Jeep простились с легендарным двигателем Фото: Jeep простились с легендарным двигателем (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Внедорожники Jeep и пикапы RAM окончательно лишились легендарного двигателя V8 Hemi, который находился в производстве с 1966 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mopar Insiders.

Источники в компании отмечают, что с конфигуратора Jeep Grand Cherokee L заслуженный атмосферный двигатель убрали, и почти одновременно с конвейера сошел последний классический RAM 1500. Таким образом, ни один новый автомобиль с мотором V8 Hemi 5.7 заказать нельзя, хотя у американских дилеров остаются запасы таких машин.

Заменить классический двигатель должен бензиновый шестицилиндровый агрегат Hurricane 3.0. В общем, отставка внедорожников и пикапов с мотором V8 Hemi на 5,7 литра была неизбежна, ведь Stellantis свернул производство "атмосферника" еще в августе. При этом спросом на восьмицилиндровые машины не пользовались. К примеру, доля 5,7-литровых Grand Cherokee L в 2024 модельном году не превышала четырех процентов.

JEEP Радиатор grille emblem with 5.7L Hemi logo

Интересно, что эра внедорожников Jeep с другим проверенным мотором – Pentastar V6 3.6 – тоже подходит к концу. По данным инсайдеров Stellantis намерена в кратчайшие сроки перейти на 2,0-литровую "турбочетверку". Этот двигатель уже используется на Jeep Wrangler, а в 2025 модельном году такой же агрегат может стать основным для Grand Cherokee/Grand Cherokee L.

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