Після 50 років виробництва. Volkswagen перенесе випуск найпопулярнішої моделі з Німеччини

Концерн Volkswagen оголосив про жорсткі заходи економії. Угода з профспілками отримала назву Zukunft Volkswagen. Так, концерн утримається від закриття заводів і обіцяного скорочення окладів, але скоротить обсяг виробництва автомобілів і перенесе виробництво деяких моделей з Німеччини.

Так, виробництво бензинових та дизельних хетчбеків і універсалів Volkswagen Golf переїде з Німеччини (де воно ведеться вже 50 років) до Мексики. При цьому майбутній електричний спадкоємець пропишеться на німецьких конвеєрах.

Також Volkswagen все ж таки скоротить свій штат співробітників на 35 тисяч осіб до 2030 року. Щоправда, здебільшого це будуть не прямі звільнення, а скорочення найму нових працівників та вихід на пенсію старих. Таким чином, компанія сподівається заощадити по 1,5 млрд євро щорічно. Ще по 4 млрд євро на рік автовиробник сподівається вигадати за рахунок перегляду виробничої політики.

Виробництво електромобілів буде зосереджено на заводах у Вольфсбурзі та Емдені. При цьому найбільше постраждають підприємства в Оснабрюку та Цвіккау, звідки приберуть виробництво електромобілів Volkswagen та Cupra Born. Крім того, Оснабрюк втратить кабріолет T-Roc: прямо зараз "вивчаються варіанти іншого використання цього заводу".

У результаті німецький концерн розраховує економити в середньостроковій перспективі 15 млрд євро на рік. На думку управлінців, це дозволить досягти рентабельності продажів, а до 2030 року компанія розраховує повернути собі першість у галузі та стати технологічним лідером.