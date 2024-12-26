После 50 лет производства. Volkswagen перенесет выпуск самой популярной модели из Германии

Концерн Volkswagen объявил о жестких мерах экономии. Соглашение с профсоюзами получило название Zukunft Volkswagen. Так, концерн воздержится от закрытия заводов и обещанного сокращения окладов, но сократит объем производства автомобилей и перенесет производство некоторых моделей из Германии.

Так, производство бензиновых и дизельных хэтчбеков и универсалов Volkswagen Golf переедет из Германии (где оно ведется уже 50 лет) в Мексику. При этом будущий электрический наследник пропишется на немецких конвейерах.

Также Volkswagen все же сократит свой штат сотрудников на 35 тысяч человек до 2030 года. Правда, в основном это будут не прямые увольнения, а сокращение найма новых работников и выход на пенсию старых. Таким образом, компания надеется сэкономить по 1,5 млрд евро ежегодно. Еще по 4 млрд евро в год автопроизводитель надеется выгадать за счет пересмотра производственной политики.

Производство электромобилей будет сосредоточено на заводах в Вольфсбурге и Эмдене. При этом больше всего пострадают предприятия в Оснабрюке и Цвиккау, откуда уберут производство электромобилей Volkswagen и Cupra Born. Кроме того, Оснабрюк потеряет кабриолет T-Roc: прямо сейчас "изучаются варианты другого использования этого завода".

В результате немецкий концерн рассчитывает экономить в среднесрочной перспективе 15 млрд евро в год. По мнению управленцев, это позволит достичь рентабельности продаж, а к 2030 году компания рассчитывает вернуть себе первенство в отрасли и стать технологическим лидером.