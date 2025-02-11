Після 50-річної історії: Chevrolet припинить випуск кросовера Blazer

Цей крок дозволить звільнити потужності заводу в Мексиці, де зараз виробляється бензиновий кросовер, щоб переобладнати його виключно під збирання електромобілів. Там вже випускають електричний Blazer EV, Equinox EV, а також Cadillac Optiq та Honda Prologue.

Blazer із ДВЗ у тому вигляді, в якому він представлений на американському ринку зараз, продається з 2018 року — у модельній лінійці Chevrolet він займає нішу між Equinox та Traverse. Найкращим роком для моделі став 2020-й, коли дилерам вдалося продати майже 95 тисяч кросоверів. Після цього почалося падіння попиту, в результаті якого 2024 рік Blazer завершив з результатом всього 52 тисячі проданих екземплярів. Зазначимо, що модель у лінійці компанії дебютувала ще у 1969 році.

Останній рестайлінг Blazer пережив у середині 2022-го: він приніс кросоверу косметичні зміни у зовнішності та більш просунуте обладнання у початкових версіях. Одночасно з оновленим паливним Blazer дебютувала його електрична версія Blazer EV, побудована на архітектурі Ultium.