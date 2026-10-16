Після 13 років роботи в Україні зачиняється мережа "Сирне королівство"
Мережа магазинів "Сирне королівство", яка 13 років продавала сири з різних країн світу, сповістила про закриття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт мережі.
"13 років ми служили вам та ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені зупинити роботу магазинів", - повідомляється на сайті мережі у п'ятницю.
У червні 2025 року російські дрони "Шахеди" знищили офіс мережі у Києві. Він вигорів вщент.
Нагадаємо, у Чорткові на Тернопільщині російські дрони повністю знищили іноземне підприємство.
Воно працювало понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.
Як повідомляло РБК-Україна, російська атака на приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" на Волині забрала життя людини.
Ще вісім людей травмовані, а в Маневичах попередили про можливий викид аміаку.