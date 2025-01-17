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Після 10 років виробництва: купе Lexus RC йде на пенсію

П'ятниця 17 січня 2025 16:11
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Після 10 років виробництва: купе Lexus RC йде на пенсію Фото: купе Lexus RC йде на пенсію (pressroom.lexus.com)
Автор: Константин Широкун

Купе Lexus RC дебютувало восени 2014 року, відкривши для японського бренду новий сегмент. В основу авто лягла платформа седана IS з елементами старшої моделі GS. Купе пережило масштабну модернізацію в 2018 році і ще цілу низку дрібних оновлень, але успіху на ринку так і не досягло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За десять років по світу розійшлася лише 91 тисяча машин, включаючи 12 тисяч заряджених версій RC F. Lexus RC в компанії вирішили гідно провести у відставку спецверсією Final Edition, яка дебютувала в Японії.

Зовні прощальні купе відрізняються від звичайних машин чорними корпусами бічних дзеркал, червоними гальмівними механізмами з фірмовим логотипом та оригінальними 19-дюймовими колесами фірми Enkei. Салон версії Final Edition має чорно-червоне оздоблення з використанням замші та мікрофібри.

У Японії Lexus RC пропонується тільки із заднім приводом, гама включає чотири версії: RC 300 (2,0 л, 245 к.с.), RC 300h (гібрид, 223 к.с.), RC 350 (3,5 л, 318 к.с.) та RC F (5,0 л, 481 к.с.). Виконання Final Edition доступне для всього квартету, але тільки у найпотужнішого двигуна V8 з'явилася пам'ятна табличка.

Після 10 років виробництва: купе Lexus RC йде на пенсію

Прощальні купе вже можна замовити в Японії за ціною від 43 тисячі доларів за RC 300 Final Edition. Восьмициліндрова топ-версія RC F Final Edition оцінена в 87 тисяч доларів, і лише її тираж обмежений: буде зроблено 200 екземплярів. Виробництво менш потужних варіантів обмежене лише за часом: завершення виробництва заплановано на листопад.

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