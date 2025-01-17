После 10 лет производства: купе Lexus RC уходит на пенсию

Купе Lexus RC дебютировало осенью 2014 года, открыв для японского бренда новый сегмент. В основу авто легла платформа седана IS с элементами старшей модели GS. Купе пережило масштабную модернизацию в 2018 году и еще целый ряд мелких обновлений, но успеха на рынке так и не достигло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

За десять лет по миру разошлась всего 91 тысяча машин, включая 12 тысяч заряженных версий RC F. Lexus RC в компании решили достойно провести в отставку спецверсией Final Edition, которая дебютировала в Японии.

Внешне прощальные купе отличаются от обычных машин черными корпусами боковых зеркал, красными тормозными механизмами с фирменным логотипом и оригинальными 19-дюймовыми колесами фирмы Enkei. Салон версии Final Edition имеет черно-красную отделку с использованием замши и микрофибры.

В Японии Lexus RC предлагается только с задним приводом, гамма включает четыре версии: RC 300 (2,0 л, 245 л.с.), RC 300h (гибрид, 223 л.с.), RC 350 (3,5 л, 318 л.с.) и RC F (5,0 л, 481 л.с.). Исполнение Final Edition доступно для всего квартета, но только у самого мощного двигателя V8 появилась памятная табличка.

Прощальные купе уже можно заказать в Японии по цене от 43 тысячи долларов за RC 300 Final Edition. Восьмицилиндровая топ-версия RC F Final Edition оценена в 87 тысяч долларов, и только ее тираж ограничен: будет сделано 200 экземпляров. Производство менее мощных вариантов ограничено лишь по времени: завершение производства запланировано на ноябрь.