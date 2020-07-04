Писарук: удивлен, что дело VAB банка закрыто по формальным причинам, а не по существу

Фото: Александр Писарук (УНИАН)

Писарук напомнил, что в отношениях с VAB банком команда НБУ действовала в рамках законодательства

Бывший заместитель главы НБУ Александр Писарук заявляет, что дело против него и бизнесмена Олега Бахматюка, закрыто окончательным решением суда, закрыто по весомым формальным причинам, но должно быть закрыто и по сути, ведь для этого есть все фактические и юридические основания.

Об этом он написал в колонке для НВ, комментируя закрытие решением Печерского районного суда Киева дела против него и Олега Бахматюка.

"Новость, конечно, положительная, поскольку обвинения в отношении меня как были, так и остаются абсолютно беспочвенны. Но для него было "удивлением узнать, что дело, несмотря на все юридические и фактические основания для этого, было закрыто не по существу, а по формальным причинам, которые, тем не менее, по нашему мнению, также являются весомыми", - пишет он.

Писарук напомнил, что в отношениях с VAB банком команда НБУ действовала в рамках законодательства и исключительно с целью избежания негативных последствий банковского кризиса в стране.

”В процессе принятия решения о выдаче стабилизационного кредита VAB банку, несмотря на то, что кризис требует оперативности принятия решений, команда прошла необходимые процедуры и приняла законное решение, которое до сих пор действующее и никем не обжаловано ", - добавил Писарук.

По его мнению, есть все основания для закрытия дела в отношении его как по формальным причинам, так и в связи с отсутствием какого-либо уголовного преступления в его действиях.

"Ожидаю, что в ближайшее время все необходимые процессуальные действия будут предприняты и с меня будут окончательно сняты все обвинения", - считает Писарук.

Напомним, что 5 июня Печерский районный суд Киева принял решение, которым признал незаконным постановление Виталия Касько бывшего заместителя генпрокурора Рябошапки, о возобновлении дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка.

Кроме того, выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

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Автор: РБК-Украина