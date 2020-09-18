Писарук обвинил НАБУ в непрофессионализме и преследовании своих целей

НАБУ в деле против Писарука и Бахматюка проявили непрофессионализм и преследование своих целей, выдвинув беспочвенные подозрения и не хотят признавать ошибку.

Об этом заявил председатель правления "Райффайзен банк Аваль" Александр Писарук в интервью НВ, комментируя дело НАБУ против него и бизнесмена Олега Бахматюка.

Писарук заявил, что НАБУ нарушает моральный принцип - не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали, и сознательно затягивают дело, которое давно должны были закрыть, признав ошибку.

"Подозрение, которое предъявлено мне, абсолютно безосновательно. Я назову вещи своими именами - это фантазии, это полный абсурд подозревать сотрудников Нацбанка в сговоре с Олегом Бахматюком, с которым у нас были очень сложные отношения, мягко говоря. Мои адвокаты в мае подали прошение об отмене подозрения, где представили дополнительные доказательства моей невиновности, на основании заключений экспертиз, научно-правовых заключений экспертов, которые разбивают позицию НАБУ в пух и прах. В этой ситуации правильным было бы просто признать ошибку и закрыть дело, но похоже, что НАБУ не хочет этого делать, очевидно поэтому они стараются изыскивать возможности, как это дело затянуть", - заявил Писарук.

Причиной таких действий банкир назвал непрофессионализм НАБУ и нежелание признать свою ошибку: "Сроки истекают, досудебное расследование ограничено максимум годом, они пытаются это дело затянуть всеми правдами и неправдами, используя, мягко говоря, некорректные юридические методы. Они пытаются это дело "подвесить", соединить с другим. Мои адвокаты пошли в суд. Мы выиграли первый суд, у нас еще два суда впереди. Мы верим, что выиграем эти два суда, мы опередим "подвешивание" этого дела, чтобы они просто его не засунули в долгий ящик и оно бы там лежало, как это часто происходит".

Банкир заявил, что НАБУ, которое должно заниматься борьбой с коррупцией в стране, готово "замешать и принести в жертву честных людей, которые не сделали ничего криминального, ради достижения каких-то своих целей".

"И это организация, которую поддерживает Международный валютный фонд, где я работал более трое лет, и все внешние кредиторы. НАБУ, при всей его важной роли, должно иметь моральные принципы. Один из таких принципов - не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали ", - заявляет банкир.

Напомним, что второй фигурант дела, бизнесмен Олег Бахматюк, заявил, что незаконные действия НАБУ в деле Писарука-Бахматюка уже привели к сокращению 9 тыс. рабочих мест, существенного сокращения налоговых поступлений в бюджет и уменьшение ВВП на 0,3%.