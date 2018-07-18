Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли более 34 тыс. боеприпасов

За три прошедших дня пиротехники обнаружили 654 боеприпаса

Пиротехнические подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли более 34 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Так, с начала года пиротехники изъяли 34 568 взрывоопасных предметов, среди которых, в частности, 569 авиабомб.

Кроме того, отмечается, что за три прошедших дня пиротехники обнаружили 654 боеприпаса, в том числе 83 авиационные бомбы.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители обнаружили в лесополосе в Харьковской области схрон с гранатометами.