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Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли почти 27 тыс. боеприпасов

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 22:31
Фото: заминированная территория (OSCE/Evgeniy Maloletka)
Фото: заминированная территория (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Лишь на протяжении минувших трех суток выявлено 528 боеприпасов

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли почти 27 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В целом, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 26 тыс. 945 взрывоопасных предметов, в том числе 277 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

В частности, только в течение прошлых трех суток осуществлено 73 выезда, во время которых выявлено 528 боеприпасов.

В ГСЧС напоминают, что категорически запрещается:

  • касаться подозрительного предмета и перемещать его;
  • заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
  • осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;
  • пытаться самостоятельно обезвредить находку;
  • разбирать взрывоопасный предмет.

З початку року піротехніки #ДСНС України вилучили та знищили 26 тисяч 945 вибухонебезпечних предметів Нагадуємо...

Опубліковано ДСНС України 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 15 мая текущего года в ГСЧС сообщали о почти 23 тыс. уничтоженных боеприпасов.

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Теги публикации: ГСЧС, боеприпасы, пиротехники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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