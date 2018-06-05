Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли почти 27 тыс. боеприпасов

Лишь на протяжении минувших трех суток выявлено 528 боеприпасов

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) с начала года изъяли почти 27 тыс. боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В целом, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 26 тыс. 945 взрывоопасных предметов, в том числе 277 авиационных бомб", - говорится в сообщении.

В частности, только в течение прошлых трех суток осуществлено 73 выезда, во время которых выявлено 528 боеприпасов.

В ГСЧС напоминают, что категорически запрещается:

касаться подозрительного предмета и перемещать его;

заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие;

пытаться самостоятельно обезвредить находку;

разбирать взрывоопасный предмет.

З початку року піротехніки #ДСНС України вилучили та знищили 26 тисяч 945 вибухонебезпечних предметів Нагадуємо... Опубліковано ДСНС України 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 15 мая текущего года в ГСЧС сообщали о почти 23 тыс. уничтоженных боеприпасов.