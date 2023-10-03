У Пирогові з’явився перший в Україні гарнізонний храм ЗСУ

На свято Покрова Пресвятої Богородиці до храму прибуло чимало військових капеланів ЗСУ. Їх привітав особисто командувач об'єднаних сил Сергій Наєв.

"Разом із Православною церквою України ми виконуємо завдання щодо мотивації, в тому числі й духовної мотивації наших захисників і захисниць. Тому що віра в Бога, яка є у серці кожного українця, має бути завжди із кожним, де б хто не знаходився", - наголосив він.

Дерев'яний козацький храм Святого Миколая він був зведений у XVIII столітті у селі Городище Менської міської громади Чернігівської області. На одній зі стін храму навіть вдалось знайти дату його заснування - 1763 рік. Дерев'яний козацький храм Святого Миколая - одна із найцінніших святинь козацької доби українського дерев'яного бароко.

Попри це храм був занедбаний, а в радянські часи комуністичний режим перетворив його на зерносховище. Згодом один із останніх зразків дерев’яного козацького бароко потерпав від занедбаності, гнив, а безцінні дерев’яні елементи просто розтаскували.

Понад 5 років тому представники родини Довгих - Тарас Довгий, Станіслав Довгий та Олесь Довгий - виступили меценатами перевезення та реставрації цього храму.

Після завершення робіт його подарували Музею просто неба в Пирогові.

Величезна команда майстрів, а також реставраторів і науковців працювала над відновленням унікального храму із с. Городище. Відновили не лише архітектуру храму, але і його іконостас.

Під час реставрації було виявлено чимало стародавніх фресок, і тепер Свято-Миколаївський храм на 80% автентичний - такий, яким був у XVIII столітті. А восени 2020 року в Пирогові завершили роботи з монтажу перевезеної та відреставрованої церкви. Відновлений храм освятив Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Ця історія - багатостолітня історія нашої української козацької вольниці – отримала реінкарнацію, нове дихання та потужну енергетику слова Божого, духу Божого, духу українського козацтва", - сказав головний ініціатор та організатор перевезення храму до етнографічного музею Тарас Довгий.

Сам військовий капелан Борис Кутовий, настоятель першого гарнізонного храму ЗСУ, також підкреслив важливість роботи своїх колег.

"Вони дуже добре розуміють, як треба спілкуватися з військовими, бо сьогодні вельми важливо підтримати наших воїнів, підтримати молитвою до Бога, підтримати простим добрим словом і співчуттям", - додав він.

Двері храму відкриті для всіх, хто завітає на територію Національного музею народної архітектури та побуту України.

Нагадаємо, родина Довгих раніше виступила меценатом у відновленні згідно з архівами унікальної ікони Богородиці Нікопеї та встановленні на її історичне місце на Золотих воротах. Ця ікона благословляла військо на перемогу та щасливе повернення додому.