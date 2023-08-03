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Pirelli запропонував Формулі-1 новий тип шин: відома причина

Фото: Актуальні комплекти шин у Формулі-1 (facebook.com/PirelliMotorsport)
Автор: Антон Федорців

Італійський виробник автомобільної гуми Pirelli зібрався запровадити додатковий тип шин для Королівських автоперегонів.

Про це заявив керівник гоночних програм концерну Маріо Ізола, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaceFans.

Шинний монополіст F1 запропонував новий комплект для використання в дощових умовах. Нині пілоти чемпіонату світу використовують проміжну та дощову гуми.

Так Pirelli відреагував на критику за мотивами Гран-прі Бельгії. Гонщики були незадоволені поведінкою шин і швидкістю за вологих умов на трасі. За словами Ізоли, теперішня гума робить різницю 5-6 секунд у порівнянні зі старими шинами.

"Якщо надалі зберігатиметься ситуація, коли за великої кількості води вивішуватимуть червоний прапор або будуть кола за автомобілем безпеки через погану видимість, то, як на мене, найкращим рішенням буде розробка проміжної шини", – розповів функціонер.

Робоча назва нової гуми – суперпроміжні та проміжні+ шини. Чинний контракт італійців із Формулою-1 розрахований до кінця 2024 року. Раніше компанія реалізувала перехід чемпіонату від 13-дюймової до 18-дюймової гуми.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Бельгії після старту шостим.

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Формула-1