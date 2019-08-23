Пинзеник назначен в наблюдательный совет "Магистральных газопроводов"

Кабинет министров Украины своим решением согласовал кандидатуру Виктора Пинзеника на должность представителя государства в состав наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины". Соответствующее распоряжение от 14 августа 2019 г. № 654-р обнародовано на Правительственном портале.

Как отмечается в решении правительства, кандидатура представителя государства была одобрена Комитетом по назначения руководителей особо важных для экономики предприятий. В состав Комитета по назначениям входили представители министерств и международных организаций - Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Международного валютного фонда (МВФ) и Международной финансовой корпорации (МФК).

Напомним, Кабинет министров на своем заседании 5 июня внес изменения в план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранения (закачки, отбора) природного газа. Согласно плану "Нафтогаз" должен обеспечить принятие мер, необходимых для надлежащего функционирования с 1 января 2020 года ПАО "Магистральные газопроводы Украины" как оператора газотранспортной системы.

Виктор Пинзеник родился в 1954 году. Первый вице-премьер-министр Украины (1994-1995), дважды вице-премьер (1992-1993, 1995-1997), дважды министр финансов (2005-2006, 2007-2009). Народный депутат Украины 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8-го созывов.