Пинчук стал главным импортером российской электроэнергии, - нардеп

"К сожалению, главными импортерами российской электроэнергии стали крупные промышленные компании, чей финансовый и лоббистский потенциал позволяет уже два месяца свободно поставлять в Украину российский ресурс. Прежде всего это крупнейший производитель труб - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, точнее ее структурное подразделение "Днепросталь-Энерго", - сообщил Волынец.

Он добавил, что компания Виктора Пинчука первой получила доступ к межгосударственным сетям для импорта российского тока, еще в январе, зарезервировав 15 850 МВт часов.

"Как возможно, что украинские компании - гиганты пренебрегают вопросами энергетической, экологической и социальной безопасности? Неужели целесообразно ради дополнительных барышей, нарочито сниженных (чтобы держать на крючке) цен потакать агрессору и ставить под угрозу интересы государства?" - подчеркнул нардеп.