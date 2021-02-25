Пинчук стал главным импортером российской электроэнергии, - нардеп

Главным импортером электроэнергии из Белоруссии и России стала компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.
Об этом сообщил народный депутат, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"К сожалению, главными импортерами российской электроэнергии стали крупные промышленные компании, чей финансовый и лоббистский потенциал позволяет уже два месяца свободно поставлять в Украину российский ресурс. Прежде всего это крупнейший производитель труб - компания "Интерпайп" Виктора Пинчука, точнее ее структурное подразделение "Днепросталь-Энерго", - сообщил Волынец.
Он добавил, что компания Виктора Пинчука первой получила доступ к межгосударственным сетям для импорта российского тока, еще в январе, зарезервировав 15 850 МВт часов.
"Как возможно, что украинские компании - гиганты пренебрегают вопросами энергетической, экологической и социальной безопасности? Неужели целесообразно ради дополнительных барышей, нарочито сниженных (чтобы держать на крючке) цен потакать агрессору и ставить под угрозу интересы государства?" - подчеркнул нардеп.
Напомним, Украина с 2021 года возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. С начала года закуплено более 550 млн кВт часов на сумму 850 млн грн.
Крупнейшим импортером является "Днепроспецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.