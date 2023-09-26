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PIN-UP очолила індекс підприємств з бездоганною діловою репутацією у галузі азартних ігор

Фото: PIN-UP очолила індекс підприємств з бездоганною діловою репутацією у галузі азартних ігор (pixabay.com)
Автор: Сергей Новиков

Опендатабот оновив індекс топових підприємств України, до якого потрапили найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт аналітичного ресурсу.

При складанні індексу враховані як фінансові показники, так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або бізнеси, що мають власників з РФ, а також позначені компанії, пов'язані з публічними особами, депутатами або  політиками, які зобов'язані декларувати свої прибутки.

Лідером у сфері енергетики визнано "Д.Трейдинг", в роздрібній торгівлі - "АТБ-Маркет", серед банків - "Приват". В галузі транспорт і пошта - Укрзалізниця.

У категорії "Азартні ігри" перше місце зайняла компанія PIN-UP Ukraine.

За словами СОО PIN-UP Ukraine Ігоря Зотько, цей рейтинг є визнанням вагомої ролі компанії в галузі та підтвердженням дотримання високих стандартів у веденні бізнесу.

"Ми сплачуємо належні податки і сприяємо розвитку нашої країни. Сучасний бізнес має бути соціально-відповідальним і підтримувати економічну стабільність держави. Ми продовжимо вдосконалювати наші послуги та створювати конкурентний ринок", - прокоментував Ігор Зотько.

Нагадаємо, за результатами першого півріччя 2023 року, PIN-UP Ukraine перерахувала до державного бюджету України 1,5 млрд гривень податків.

На благодійні та гуманітарні проекти PIN-UP спрямував 121,7 млн гривень.

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