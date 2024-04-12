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PIN-UP Foundation забезпечив генераторами пункти незламності в Харкові

П'ятниця 12 квітня 2024 10:11 promo
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PIN-UP Foundation забезпечив генераторами пункти незламності в Харкові Фото: PIN-UP Foundation забезпечив генераторами пункти незламності в Харкові (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд PIN-UP Foundation відгукнувся на невідкладну потребу в допомозі Харкову після початку останніх регулярних обстрілів міста, які призвели до відсутності електропостачання. Фонд активно зайнявся організацією гуманітарної допомоги та вже почав робити перші кроки для підтримки містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Волонтери проєкту LINE-UP закупили 1220 кілограмів продуктів харчування для пунктів незламності Харкова. Також з допомогою фонду було придбано 16 нових генераторів потужністю 7,5 кВт кожен для забезпечення безперебійного електропостачання міста.

"Наш фонд активно стежить за ситуацією в Харкові та робить все можливе аби допомогти харківʼянам пережити складні часи. Ми тримаємо руку на пульсі та готові продовжувати й надалі підтримувати українців", — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

Нагадаємо, проєкт LINE-UP було створено благодійним фондом PIN-UP Foundation для оперативного реагування на запити від місцевих громад прифронтових територій України щодо допомоги із забезпечення мешканців життєво важливою продукцією. За роботою проєкту можна спостерігати на сторінці PIN-UP Foundation в Instagram.

PIN-UP Foundation - благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

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