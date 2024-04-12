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PIN-UP Foundation обеспечил генераторами пункты несокрушимости в Харькове

Пятница 12 апреля 2024 10:11 promo
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PIN-UP Foundation обеспечил генераторами пункты несокрушимости в Харькове Фото: PIN-UP Foundation обеспечил генераторами пункты несокрушимости в Харькове (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation откликнулся на неотложную потребность в помощи Харькову после начала последних регулярных обстрелов города, которые привели к отсутствию электроснабжения. Фонд активно занялся организацией гуманитарной помощи и начал делать первые шаги для поддержки горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Волонтеры проекта LINE-UP закупили 1220 килограммов продуктов питания для пунктов несокрушимости Харькова. Также за счет фонда было приобретено 16 новых генераторов мощностью 7,5 кВт каждый для обеспечения бесперебойного электроснабжения города.

"Наш фонд активно следит за ситуацией в Харькове и делает все возможное, чтобы помочь харьковчанам пережить сложные времена. Мы держим руку на пульсе и готовы продолжать и дальше поддерживать украинцев", — прокомментировала президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Напомним, проект LINE-UP был создан благотворительным фондом PIN-UP Foundation для оперативного реагирования на запросы от местных общин прифронтовых территорий Украины о помощи в обеспечении жителей жизненно важной продукцией. За работой проекта можно наблюдать на странице PIN-UP Foundation в Instagram.

PIN-UP Foundation - благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

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Гуманитарная помощь Харьков
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