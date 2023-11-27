PIN-UP Foundation разом із TulSun Foundation утеплили реабілітаційний центр для дітей у Київській області

Протягом останніх років "Фастівський навчально-реабілітаційний центр" потребував утеплення фасаду для забезпечення комфорту та безпеки дітей під час холодного сезону. Зусиллями фондів повністю був утеплений фасад приміщення згідно з сучасними стандартами, а також відбулася заміна вікон на нові. Це забезпечить вихованців центру теплом і покращить умови їх навчання.

"Спільними зусиллями ми довели, що завжди існує можливість допомагати дітям, особливо в період війни. Ми щасливі, що могли бути частиною цього процесу, а вихованці центру перебуватимуть в затишних умовах", — прокоментувала президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна.

"Ми впевнені, що наші спільні зусилля допоможуть дітям центру відчувати себе комфортно в холодні періоди року. Ми будемо продовжувати підтримувати освітні заклади для дітей з інвалідністю, щоб вони могли отримувати якісні умови для свого розвитку, реабілітації та навчання", — додала голова фонду TulSun Foundation Юлія Кваша.

Усі будівельні роботи були проведені незалежним підрядником із дотриманням найвищих стандартів безпеки та ефективності.

PIN-UP Foundation і TulSun Foundation продовжують працювати, щоб зробити життя дітей щасливішим та комфортнішим.

PIN-UP Foundation — благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

TulSun Foundation — це благодійна організація, яка займається підтримкою дітей з інвалідністю, а також дітей із соціально незахищених категорій Київської області з метою забезпечення їм якісної освіти, медичної допомоги та можливості для розвитку у майбутньому.

Фонд активно співпрацює з партнерами та неприбутковими організаціями з метою реалізації проєктів, спрямованих на покращення умов життя та майбутнього соціально вразливих дітей.