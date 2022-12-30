PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що у рамках співпраці PIN-UP Foundation та комунальної установи "Офіс реформ Харкова" благодійний фонд придбав 10 генераторів, 10 буржуйок, 10 конвекторів, 25 прожекторів, 10 теплових подушок, 10 термоподів та 5 аптечок.

Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та готове до використання.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньо-переміщені особи потребують тепла і світла. Тому PIN-UP Foundation відреагував на запит харківського міського голови та допоміг з обладнанням пунктів обігріву. PIN-UP Foundation і далі зігріватиме українців своєю турботою", - прокоментувала Марина Ільїна, президент PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України.

Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.