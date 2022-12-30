PIN-UP Foundation оборудовал в Харькове пять пунктов обогрева

Благотворительный фонд PIN-UP помог в Харькове обустроить пять пунктов обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что в рамках сотрудничества PIN-UP Foundation и коммунального учреждения "Офис реформ Харькова" благотворительный фонд приобрел 10 генераторов, 10 буржуек, 10 конвекторов, 25 прожекторов, 10 тепловых подушек, 10 термоподов и 5 аптечек.

Оборудование установлено в пунктах обогрева в Харькове и готово к использованию.

"С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины город Харьков продолжает испытывать масштабные разрушения. Критическая инфраструктура города регулярно уничтожается врагом. В настоящее время горожане и внутренне перемещенные лица нуждаются в тепле и свете. Поэтому PIN-UP Foundation отреагировал на запрос харьковского городского головы и помог пунктов обогрева. PIN-UP Foundation и дальше будет согревать украинцев своей заботой", - прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины.

Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.