Пилова буря у США: постраждали десятки людей, є загиблі

У штаті Іллінойс в Сполучених Штатах Америки сталася пилова буря, що спричинила масштабну ДТП в якій загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Пилова буря спричинила масштабну ДТП на мігастралі в яку потрапили понад 50 авто. Це призвело до численних смертей, понад 30 людей були доставлені до лікарні.

За даними Національної метеорологічної служби США пилову бурю, яка погіршила видимість для водіїв спричинили недодавно зорані поля і північно-західний вітер.