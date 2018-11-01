Пилота Japan Airlines отстранили от полета из-за алкогольного опьянения

Фото: самолет авиакомпании Japan Airlines (из открытых источников)

Это уже второй за неделю случай с употреблением алкоголя пилотами японской авиакомпании

Пилота авиакомпании Japan Airlines, летевшего рейсом Лондон-Токио, отстранили от полета из-за алкогольного опьянения. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, 40-летний пилот успешно прошел предполетную проверку на алкоголь, однако, когда он направился на рейс, водитель перевозившего его автобуса заметил характерный запах.

Британская полиция удостоверилась, что содержание алкоголя в крови у пилота превышено, и его отстранили от полета.

Это уже второй за неделю случай с употреблением алкоголя пилотами японской авиакомпании.

Так, 25 октября командир одного из самолетов All Nippon Airlines не смог выйти в рейс из-за того, что употребил шесть бокалов пива накануне вечером и чувствовал себя плохо. Пилота заменил его коллега. Из-за этого вылет самолета был задержан.

Как писал Styler, в немецком Штутгарте более 100 пассажиров не смогли вылететь в Лиссабон (Португалия) из-за пьяного пилота.

Работник аэропорта обнаружил второго пилота в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждал, что пилот с трудом держался на ногах и от него явно несло алкоголем.