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Пілота Japan Airlines відсторонили від польоту через алкогольне сп'яніння

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 09:22
Фото: літак авіакомпанії Japan Airlines (з відкритих джерел)
Фото: літак авіакомпанії Japan Airlines (з відкритих джерел)

Це вже другий за тиждень випадок з вживанням алкоголю пілотами японської авіакомпанії

Пілота авіакомпанії Japan Airlines, що летів рейсом Лондон-Токіо, відсторонили від польоту через алкогольне сп'яніння. Про це передає РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, 40-річний пілот успішно пройшов передпольотну перевірку на алкоголь, проте, коли він попрямував на рейс, водій перевозив його автобуса помітив характерний запах.

Британська поліція упевнилася, що зміст алкоголю у крові пілота перевищено, і його відсторонили від польоту.

Це вже другий за тиждень випадок з вживанням алкоголю пілотами японською авіакомпанії.

Так, 25 жовтня командир одного з літаків All Nippon Airlines не зміг вийти в рейс із-за того, що вжив шість келихів пива напередодні ввечері і відчував себе погано. Пілота замінив його колега. Через це виліт літака було затримано.

Як писав Styler, в німецькому Штутгарті понад 100 пасажирів не змогли вилетіти в Лісабон (Португалія) через п'яного пілота.

Працівник аеропорту виявив другого пілота в стані алкогольного сп'яніння. Він стверджував, що пілот ледве тримався на ногах і від нього несло алкоголем.

 

 

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