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Пилот Формулы-1 оказался в реанимации после удаления аппендикса

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Вторник 13 сентября 2022 11:22
Пилот Формулы-1 оказался в реанимации после удаления аппендикса Фото: Алекс Албон на Гран-при Нидерландов (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорцив

Конюшня Королевских автогонок "Уильямс" поделилась подробностями о состоянии здоровья Алекса Албона, который подвергся хирургическому вмешательству посреди Гран-при Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды.

26-летний гонщик был госпитализирован в субботу с аппендицитом. Медики решили оперировать тайца, поэтому он пропустил квалификацию и гонку. За рулем "Уильямса" его заменил Ник де Вриз.

"После операции у Алекса появились непредвиденные анестетические осложнения, повлекшие дыхательную недостаточность – известную, но нечастую проблему. Он был повторно интубирован и переведен в палату интенсивной терапии", – говорится в заявлении команды.

В ночь на понедельник состояние Албона значительно улучшилось. Утром его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Поскольку других осложнений у гонщика не обнаружили, то перевели в общую палату. Во вторник врачи планируют отпустить тайца домой.

Албон постарается восстановиться до следующего этапа чемпионата. Старт Гран-при Сингапура намечен на 30 сентября. Если пилот "Уильямса" не успеет набрать кондиции, то за руль британской команды снова сядет де Вриз.

К слову, нидерландец Ферстаппен торжествовал на Гран-при Италии после старта с четвертого ряда.

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