Пілот Формули-1 опинився в реанімації після видалення апендикса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

26-річний гонщик був госпіталізований у суботу з апендицитом. Медики вирішили оперувати тайця, тож він пропустив кваліфікацію і гонку. За кермом "Вільямса" його замінив Нік де Вріз.

"Після операції в Алекса з'явилися непередбачувані анестетичні ускладнення, що спричинили до дихальної недостатності – відомого, але нечастої проблеми. Він був повторно інтубований і переведений до палати інтенсивної терапії", – йдеться в заяві команди.

У ніч проти понеділка стан Албона значно покращився. Вранці його відімкнули від апарату штучної вентиляції легень. Оскільки інших ускладнень у гонщика не виявили, то перевели до загальної палати. У вівторок лікарі планують відпустити тайця додому.

Албон намагатиметься відновитися до наступного етапу чемпіонату. Старт Гран-прі Сингапуру запланований на 30 вересня. Якщо пілот "Вільямса" не встигне набрати кондиції, то за кермо британської команди знову сяде де Вріз.