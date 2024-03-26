Пілот "Феррарі" поповнив список кандидатів на місце в "Ред Буллі"

29-річний пілот став черговим претендентом на вакантне місце в боліді "червоних биків" на сезон-2025. Найімовірніше, мексиканець Перес завершить співпрацю зі стайнею у грудні цьогоріч.

Сайнс натомість змушений вийти на ринок пілотів через рішення "Феррарі" запросити Хемілтона. Піренеєць нещодавно розпочав свій четвертий рік за кермом Скудерії. Утім, він програв монегаску Леклеру внутрішню конкуренцію за місце в команді.

"Я думаю, що ми хочемо виставити за "Ред Булл" найкращу з можливих пар пілотів, але іноді доводиться дивитися і за межі власного "болота". З огляду на виступи Сайнса, не можна відкидати таку можливість. Тому я вважаю, що ми просто не будемо поспішати", – розповів очільник команди Крістіан Хорнер.

Торік Сайнс фінішував четвертим у загальному заліку F1, набравши 200 очок. Іспанець став єдиним гонщиком, який перервав гегемонію "Ред Булла" і тріумфував на Гран-прі Сингапуру. У сезоні-2024 фінішував третім у Бахрейні та переміг в Австралії (40 пунктів).

Хто такий Карлос Сайнс

Уродженець Мадрида, чемпіон Формули-Renault 2.0 (2011) та Формули-Renault 3.5 (2014). На рівні Формули-1 дебютував у сезоні-2015 в складі "Торо Россо".

Провів у резервній команді "Ред Булла" три роки, зокрема в перший був напарником чинного чемпіона Ферстаппена. Сезон-2017 завершував у складі "Рено", де провів і наступний рік. Ще два сезони пілотував "Макларен". Перед сезоном-2021 перебрався до "Феррарі".

Загалом провів 188 гран-прі у Формулі-1. За ці роки здобув 3 перемоги, проїхав 3 найшвидші кола та 20 разів зійшов на подіум. Батько – Карлос Сайнс-старший – дворазовий чемпіон світу з ралі та чотириразовий тріумфатор "Дакара".