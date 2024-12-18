Пільги для сімей загиблих військових в Україні: які послуги вони можуть отримати

Відповідно до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дружини та інші члени родини загиблих військових мають право на отримання пільг. Зокрема, вони можуть отримати 50% знижки на квартирну плату, комунальні послуги та на придбання палива для опалювання житла.

Окрім цього, члени сім’ї загиблого військовослужбовця можуть отримати такі послуги безплатно:

ліки, лікарські засоби, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове зубопротезування (за винятком протезів із дорогоцінних металів);

санаторно-курортне лікування або компенсацію його вартості.

До того ж, офіційна дружина загиблого воїна та інші члени родини можуть безкоштовно зробити позачерговий капітальний ремонт власного будинку. А також, першочерговий поточний ремонт жилого будинку чи квартири.

Після загибелі військовослужбовця, його родина також має право отримати одноразову грошову допомогу. Зокрема, у розмірі понад 1 мільйон гривень.