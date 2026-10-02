Пільга на дрова та вугілля: хто може отримати гроші в 2026 році

На опалювальний сезон 2026/2027 років правила мають важливу особливість: під час призначення пільги Пенсійний фонд враховує інформацію про те, чи отримував пільговик одноразову грошову допомогу на придбання твердого пічного палива за рахунок міжнародних організацій.

Пільга на придбання твердого палива передбачена для громадян, які мають відповідний пільговий статус і проживають у будинку з пічним опаленням. При цьому житло не повинно мати централізованого опалення, а для індивідуального опалення не мають використовуватися природний газ або електроенергія.

Серед категорій, які можуть мати право на таку пільгу, зокрема, ветерани війни - учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, а також члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Право на пільги також передбачене для низки інших категорій громадян, визначених законодавством.

Водночас для частини пільговиків право на допомогу залежить від доходів сім'ї. У 2026 році граничний дохід для пільг, які надаються з урахуванням доходів, становить 4 660 грн на одну особу на місяць. Ветерани війни, які мають право на пільгу незалежно від доходів, належать до винятків.

Скільки можна отримати

У 2026 році для розрахунку пільги встановлена норма - одна тонна твердого палива на домогосподарство на рік. Гранична вартість однієї тонни, яка використовується під час розрахунку, становить 4 602,57 грн.

Це не означає, що кожен пільговик отримає саме 4 602,57 грн. Сума залежить від розміру пільгової знижки, передбаченої для конкретної категорії громадян.

Наприклад, для учасників бойових дій передбачена 75% знижка, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни - 100% у межах установлених нормативів.

Таким чином, розмір виплати на тверде паливо залежить не лише від його граничної вартості, а й від конкретного статусу отримувача.

Як оформити пільгу на дрова або вугілля

Пільгу на придбання твердого палива потрібно оформлювати щороку. Для цього необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. До заяви додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

Звернутися можна кількома способами:

особисто до сервісного центру ПФУ;

через ЦНАП;

через уповноваженого представника місцевої влади;

поштою;

в електронній формі через портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду;

через портал "Дія".

Якщо людина вже перебуває в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, це не скасовує необхідності щорічно подавати заяву саме на придбання твердого палива.