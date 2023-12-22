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Пік кредитних втрат українських банків вже пройдений, - Рожкова

Фото: перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Банки України у 2023 році припинили формували резерви та збільшити прибуток. Це дозволило відновити втрачений капітал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової під час презентації "Звіту про фінансову стабільність" на Youtube.

"Якщо говорити про якість кредитного портфелю і про втрати активів, то на сьогодняшній день ми бачимо, що пік кредитних втрат вже пройдено", - сказала вона.

За її словами, в цьому році банки майже не формували резерви від кредитні втрати.

Водночас завдяки високому прибутку банки змогли відновити той капітал, який був втрачений через втрати активів. "І на сьогодняшній день рівні адекватності капіталу в цілому по системі значно перевищують нормативні значення", - зазначила заступниця голови НБУ.

Рожкова додалала, що підвищений податок на прибуток банків (25%) з наступного року буде впливати на рентабельність банківського сектору.

Втрати банків та прибуток 2023 року

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Національний банк України погіршив оцінку втрат кредитного портфелю банків через війну з 20% до 30%.

За даними НБУ, за січень-вересень 2023 року чистий прибуток банків України досяг 109,9 млрд гривень.

В Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже цього року. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.

За розрахунками Мінфіну, це принесе бюджету лише за 2023 рік 24-25 млрд гривень. Далі це буде 6-7 млрд гривень на рік.

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