Пик коронавируса и сроки карантина: когда Украина сможет вернуться к нормальной жизни

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин в Украине введен с 12 марта

Коронавирус в Украине впервые был зафиксирован 3 марта в Черновцах, а уже с 12 марта в Украине был введен карантин, который несколько раз ужесточался. По состоянию на утро 8 апреля, в Украине зафиксировано уже 1 668 случаев заражения, подробнее о ситуации с COVID-19 в Украине - в материале РБК-Украина.

Когда может закончиться карантин

Карантин в Украине был введен 12 марта и изначально планировалось, что он завершится 3 апреля. Вместе с тем, решением Кабмина срок действия ограничений был продлен до 24 апреля. Однако, и эта дата может быть не окончательной.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль на прошлой неделе в своем видеообращении анонсировал смягчение карантина для трудоспособных граждан. По его словам, при условии, что ситуация с коронавирусом в Украине не усложнится, в конце апреля трудоспособные граждане смогут выйти на работу, а также будет частично возобновлено движение общественного транспорта. При этом, Шмыгаль добавил, что для школьников, студентов и пенсионеров карантин будет продлен.

Смягчение карантинных мер анонсировал и главный санитарный врач Виктор Ляшко. В частности, вчера он заявил, что через две недели Украина может начать восстанавливать экономику. Опять же, при условии, что ситуация с коронавирусом не усугубится. Вместе с тем, сегодня, Ляшко заявил, что вопрос о завершении карантина начнут обсуждать не ранее, чем через 10 дней.

Кроме того, вчера глава Минздрава Максим Степанов в своем видеообращении заявил, что говорить о завершении карантина в Украине пока рано и призвал придерживаться введенных Кабмином ограничений.

Отметим, один из членов правительства в комментарии РБК-Украина заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине такова, что вероятнее ужесточение, нежели смягчение карантина. Так в Кабмине прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о возможном смягчении карантина в апреле. По данным СМИ, якобы с середины апреля могут открыться небольшие магазины, а также все строительные и садовые комплексы независимо от площади, а с мая - остальные магазины, ТРЦ, парикмахерские, а аэропорты и границы останутся закрытыми минимум до лета.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера записал очередное видеообращение, в котором призвал украинцев придерживаться карантина и побыть дома, чтобы получить "нормальное лето".

"Мы все как будто стали героями фильма "День сурка"... Мы все очень хотим иметь нормальное человеческое лето, не лето самоизоляции, а привычное - с морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето - немного побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом", - заявил он.

Карантин в апреле не завершится

В ходе заседания Кабмина премьер-министр Дени Шмыгаль заявил, что "Украина не может позволить себе 2-3 месяца сидеть на диване, потому экономику надо будет запускать".

"Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в некоторых фейковых информациях, которая разошлась вчера по информканалам. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет действовать до 24 апреля и скорее всего будет продлен до начала мая. В мае, при условии положительной динамики, мы запустим экономику Украины по определенному плану", - заявил он.

Пик коронавируса в Украине: дата

Глава Минздрава Максим Степанов в видеообращении 7 марта заявил, что Украина находится на пороге пика коронавируса. При этом, по данным Минздрава, пик ожидается 14-15 апреля.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине зафиксировано 1 668 случаев заражения коронавирусом, число новых за сутки - 206. Утром 7 апреля сообщалось о 1 462 случаях заражения, а 6 апреля случаев заражения было 1 319.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, прирост подтвержденных случаев коронавируса за сутки составляет 14%, а смертность от инфекции составляет 3,1%, что значительно меньше чем в Италии или Испании.

Коронавирус в Украине: что известно

Коронавирус в Украине зафиксирован во всех регионах, кроме Николаевской области. Как сообщал главный санитарный врач Виктор Ляшко, Минздрав изучит феномен Николаевской области, в регион направят специалистов, которые проверят правильность проведения тестов на COVID-19.

Наибольшее число случаев зафиксировано в Киеве. Отметим, по данным Минздрава в Киеве 256 случаев заражения, вместе с тем мэр Киева Виталий Кличко сегодня сообщил о 294 случаях.

Ситуация в регионах Украины, по данным Минздрава:

Винницкая область - 89 случаев;

Волынская область - 36 случаев (2 летальных);

Днепропетровская область - 41 случай;

Донецкая область - 11 случаев (1 летальный);

Житомирская область - 21 случай (2 летальных);

Закарпатская область - 43 случая (2 летальных);

Запорожская область - 45 случаев;

Ивано-Франковская область - 198 случаев (13 летальных);

Киев - 256 случаев (5 летальных);

Киевская область - 120 случаев (5 летальных);

Кировоградская область - 57 случаев (1 летальный);

Львовская область - 36 случаев (1 летальный);

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 32 случая;

Полтавская область - 17 случаев;

Ровенская область - 44 случая (6 летальных);

Сумская область - 56 случаев (2 летальный);

Тернопольская область - 168 случаев (3 летальных);

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 15 случаев (1 летальный);

Хмельницкая область - 15 случаев;

Черкасская область - 80 случаев (1 летальный);

Черновицкая область - 273 случая (6 летальный);

Черниговская область - 7 случаев (1 летальный).

Коронавирус в Украине диагностировали у 124 детей. Среди 1668 случаев заболевания 52 - летальные, из них 29 женщин и 23 мужчин; а 35 человек уже выздоровели.