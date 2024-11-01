Не в піхоті. У Генштабі роз'яснили, де будуть служити медики на фронті

Раніше Генштаб повідомив, що медичні пункти, що розташовані в зонах бойових дій, будуть посилені відповідним кваліфікованим персоналом. Це має дозволити військовим медикам оперативніше надавати допомогу пораненим, що, своєю чергою, підвищує шанси на їх порятунок.

Однак Лиховій наголосив, що для цього буде залучено медичний персонал із закладів охорони здоровʼя, тобто госпіталів Медичних сил Збройних сил України.

"Хочу зробити важливе уточнення - медики будуть залучені лише на медичних посадах, при тому, що у медичних силах є й інші військовослужбовці не лише медичного профілю. Медики ж, будуть виконувати обовʼязки у стабілізаційних пунктах бригад", - сказав речник.

Робитимуть це на ротаційній основі, каже Лиховій, тобто медиків відправлятимуть у відрядження.

"Це загальноприйнята практика, коли відбуваються ротації різних структур оборони України між фронтом і тилом", - пояснив він.

За словами речника, посилення стабпунктів фахівцями-медиками відбувається за запитом командирів бойових частин.

"Ще раз наголошу військових медиків не переводять у піхоту, як дехто інтерпретує. Військові медики і далі працюватимуть за своїм безпосереднім фахом, але у відрядженні на лінії фронту і потім повернуться на своє основне місце служби", - каже Лиховій.