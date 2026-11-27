“Уряд і Міністерство оборони України максимально робить усе можливе, щоб опрацювати це питання та знайти додаткові кошти для збільшення грошового забезпечення військовослужбовців. В найкоротший термін опрацюєм це питання, опрацьовуєм, і в найкоротші терміни надамо відповідні пропозиції”, - сказав Хмара під час години запитань до уряду.

“Дякую за підтримку в цьому напрямку прем’єр-міністру Сергію Федоровичу Корецькому та міністру фінансів”, - додав він.

Скільки грошей потрібно на підвищення виплат

“Чи є в уряду бажання збільшити цю величину хоча б на якусь мінімально допустиму норму? Так, звичайно, є. Єдине обмеження - це наявність фінансів”, - сказав Корецький.

“Ідеться не про 100 чи 200 мільйонів гривень, а про десятки мільярдів гривень щомісяця. Це потрібно розуміти, оцінюючи, до чого може призвести підвищення мінімальної величини грошового забезпечення”, - підкреслив він.

Також Корецький нагадав, що мінімальне грошове забезпечення - це лише основа, до якої додають надбавки та доплати. За його словами, середня сума, яку отримує мобілізований військовий, суттєво вища. Вона залежить від завдань і місця служби: це може бути лінія бойового зіткнення або тил, де виконують організаційні чи адміністративні завдання.

“Отже, працюємо над тим, щоб знайти ресурси та збільшити мінімальне грошове забезпечення”, - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, міністр у справах ветеранів Віталій Кім заявляв, що держава має повернути ветеранам рівень життя, який вони мали до служби.

За його словами, після війни очікують понад 3 мільйони ветеранів, а разом із родинами це може бути 9 мільйонів людей.