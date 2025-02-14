Підвищення вантажних тарифів УЗ знищить сімейні фермерські господарства, - експерт

Підвищення тарифів на вантажі на 37%, на якому наполягає Укрзалізниця, призведе до втрат у сфері сімейного фермерства, вже у найближчі роки воно просто перестане існувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар почесного президента Асоціації фермерів та приватних землевласників України (АФЗУ) Івана Томича.

"Зараз у нас і так скоротилася кількість сімейних фермерських господарств як юридичних осіб. Підвищення тарифу УЗ, у системі з іншими, додатково впливають на ситуацію та призводять до зачистки від фермерів української землі", - наголосив Томич.

За його словами, зростання тарифу вплине на ціни, в першу чергу зернової групи. Від цього найбільше страждають невеликі господарства — бо, у порівнянні з агрохолдингами, в середньому ціна реалізації продукції у сімейних фермерських господарствах на 35% нижча, ніж у агрохолдингах.

"Тобто, найбільший тягар перенесуть на маленького виробника. Тому підвищення тарифів негативно позначиться, це однозначно. І на сьогодні проблем настільки багато, що якщо не змінити ситуацію, то у найближчі роки фермерства сімейного може не стати", - резюмував Томич.

Раніше у Всеукраїнському конгресі фермерів також заявили, що через підвищення вантажних тарифів УЗ на 37% малі та середні фермерські господарства будуть відмовлятися від землі, тому що вирощування культур стане нерентабельним. Через це Україну чекає три наслідки: здорожчання харчів, зменшення кількості робочих місць та поступове вимирання сіл, які досі тримаються на маленьких фермерських господарствах.