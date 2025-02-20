Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до зростання цін та втрат для самої компанії, - УСПП

На зустрічі за участі представників уряду, «Укрзалізниці», вітчизняних металургійних, аграрних, машинобудівних асоціацій, експертів та аналітиків обговорили стан ринку вантажних перевезень, а також наслідки запланованого підвищення тарифів для промисловості та економіки загалом.

"Саме по собі підвищення тарифів без компенсаторних заходів матиме негативний ефект. Важливим є не лише економічне обґрунтування змін, а й адаптація стандартів вантажоперевезень до міжнародних вимог у зв’язку з євроінтеграційними процесами. Також ключовим є пошук фінансових ресурсів, серед яких державно-приватне партнерство та залучення іноземних інвестицій. Відтак, є необхідність чітких стратегій і програм модернізації УЗ", – зазначив президент УСПП Анатолій Кінах.

Як зазначив Олександр Полупан, заступник голови асоціації "Українських залізничних вантажовідправників", підвищення тарифів УЗ є однією з причин зростання собівартості промвиробництва і цін на таку продукцію. Наприклад, у 2022 році вони збільшилися на 47%, у 2024-му – на 18%. Чергове підвищення тарифів зумовить скорочення залізничних вантажоперевезень і перехід на автотранспорт, що створить додаткове навантаження на автошляхи.

Директор ДП "Укрпромзовнішекспертиза" Володимир Власюк вважає: бізнес в Україні втратить 10 млрд грн від підвищення тарифів УЗ. Компромісний варіант має передбачати розв’язання проблеми із крос-субсидіюванням пасажирських перевезень, звільненням залізниці від сплати акцизів та частково – плати за землю.

Також учасники наголосили на важливості запуску Національної комісії регулювання транспорту, який передбачено законопроєктом №12142, а підхід до реформування УЗ має бути комплексним, і передбачати пошук компромісних рішень між підвищенням тарифів та підвищенням якості вантажоперевезень, адресного підходу до галузей-експортерів. Крім того, Укрзалізниця та уряд мають краще комунікувати із бізнесом та експертами, сюди належить і прозорість та публічність фінансового плану УЗ.

Як відомо, експортні залізничні перевезення у 2025 можуть скоротитися, якщо будуть підвищені вантажні тарифи, оскільки Укрзалізниця хоче провести їхню індексацію на 37%. Таке рішення призведе до додаткового збільшення логістичних витрат тільки підприємств ГМК на 8-10 млрд грн. Торік вантажі ГМК займали понад 45% експортних перевезень залізницею.