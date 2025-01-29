Підвищення вантажних тарифів УЗ призведе до скорочення валютних надходжень до України, - експерт

Кабінет міністрів має вдатися до регулювання тарифів Укрзалізниці, адже чергове заплановане підвищення на 37%, яке затвердила Наглядова Рада монополіста, призведе до подальшого скорочення експорту української продукції та валютних надходжень до України.

"Укрзалізниця" використовує своє монопольне становище і ставить всіх перед фактом, що ми будемо підвищувати тарифи. Але що буде з підприємствами, які стикаються з нестачею персоналу, подорожчанням енергоресурсів та зростанням собівартості їхньої продукції на світових ринках? Тому, чесно кажучи, я вірю в те, що здоровий глузд візьме верх. Тому що УЗ – це державне підприємство, яке дотується державою. А якщо заради збереження одного підприємства вбити декілька інших - що буде з нашою економікою тоді?", - зауважив Сайгак.

Він нагадав, що раніше "Укрзалізниця" вже збільшувала тарифи в односторонньому порядку, і збиралася заробити на цьому підвищенні 6-7 мільярдів гривень. Але прогноз не справдився, і насправді компанія не заробила нічого.

"Виробництво зменшилося. Ту мету, яку "Укрзалізниця" фіксувала, вона не досягнула. І ніякої звітності не було від Укрзалізниці з цього приводу. Тобто, це підвищення ради підвищення. І зараз буде те саме абсолютно", - переконаний експерт.

Саме тому, переконаний він, держава має втрутитися у тарифну політику монополіста, і зважити всі ризики, які можливі у разі підвищення тарифів на вантажі, адже це може негативно вплинути на експорті сектори і значно зменшити валютні надходження до країни.

"Кабмін має розуміти, що одних терезах - підвищення тарифів і бонуси для "Укрзалізниці", а на інших - мінуси для економіки, приватних підприємств і великого бізнесу. Більшість підприємств розуміють, що з таким підвищенням їм немає сенсу працювати на експорт, тому що на світових ринках їхня продукція перестає бути конкурентоспроможною. Відповідно, якщо вони будуть менше відвантажувати, це менше надходження валюти в бюджет. А дуже недобрі наслідки для всієї держави", - резюмував Сайгак.

Нагадаємо, раніше проти наміру "Укрзалізниці" підвищити тарифи на вантажні перевезення виступила Європейська бізнес асоціація: там нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, а зернових – на 65%. І через це компанія втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт.

Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.