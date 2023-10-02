Підвищення тарифу на залізничні перевезення стане сильним ударом для експортерів, - експерт

Підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення є недоцільним, адже промисловість України наразі перебуває у вкрай важкому стані. В цій ситуації потрібно готувати пакет стимулів для виробників, а не завдавати їм нового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка.

"Хочу нагадати, що торік залізничні тарифи зросли зразу на 70%, і це було дуже сильним ударом по позиціям експортерів як в аграрному сегменті, так і в сегменті промислових вантажів. Але торік була набагато більш сприятлива кон’юнктура зовнішньоекономічна. Цього року ситуація є значно гірша, є величезні логістичні накладки. Зараз потрібно працювати над пакетом стимулювання виробництва в Україні, оскільки основне - пом’якшити вплив війни на бізнес і дати можливість тим виробникам, які є, налагоджувати ефективну логістику як всередині країни, так і за її межами", - наголосив Вовк.

Він також зауважив, що війна не може вічно слугувати виправданням для тих, хто намагається цим виправдати неефективне управління.

"Це постійна історія, коли намагаються підняти тарифи, заміщаючи підняттям тарифів роботу над власною ефективністю. Я думаю, що війна вже не може сприйматися як універсальна відповідь на всі питання. Потрібно думати про ефективність. Перекривати власну неефективність зростанням тарифів - це практика, яка є абсолютно непродумана, і яка не має майбутнього", - резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо про намір "Укрзалізниці" переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%.

Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

У свою чергу, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до подорожчання собівартості української продукції.