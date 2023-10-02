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Повышение тарифа на ж/д перевозки станет сильным ударом для экспортеров, - эксперт

Понедельник 02 октября 2023 13:33
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Повышение тарифа на ж/д перевозки станет сильным ударом для экспортеров, - эксперт Фото: повышение тарифа на железнодорожные перевозки станет сильным ударом для экспортеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки нецелесообразно, ведь промышленность Украины сейчас находится в крайне тяжелом состоянии. В этой ситуации нужно готовить пакет стимулов для производителей, а не наносить им новый удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка.

"Хочу напомнить, что в прошлом году железнодорожные тарифы выросли сразу на 70%, и это было очень сильным ударом по позициям экспортеров как в аграрном сегменте, так и в сегменте промышленных грузов. Но в прошлом году была гораздо более благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. В этом году ситуация есть значительно хуже, есть огромные логистические накладки. Сейчас нужно работать над пакетом стимулирования производства в Украине, поскольку основное - смягчить влияние войны на бизнес и дать возможность являющимся производителям налаживать эффективную логистику как внутри страны, так и за ее пределами", - подчеркнул Волк.

Он также отметил, что война не может вечно служить оправданием для тех, кто пытается этим оправдать неэффективное управление.

"Это постоянная история, когда пытаются поднять тарифы, замещая поднятием тарифов работу над собственной эффективностью. Я думаю, что война уже не может восприниматься как универсальный ответ на все вопросы. Нужно думать об эффективности. Перекрывать собственную неэффективность ростом тарифов - это практика, которая есть абсолютно непродуманная, и не имеющая будущего", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно о намерении "Укрзализныци" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%.

Год назад, в июле, компания уже повышала тарифы на 70% - это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции.

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