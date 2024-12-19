Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення призведе до закриття підприємств, - GMK Center

Нове збільшення витрат загрожує зростанням собівартості продукції, зниженням конкурентоспроможності на світових ринках, скороченням обсягів виробництва, зменшенням інвестицій та соціальної підтримки місцевих громад. Зрештою, це може призвести навіть до закриття підприємств,

"Чергове підвищення тарифів призведе до скорочення виробництва та експорту підприємствами ГМК. Раніше "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявив про зниження випуску через зростання цін на електроенергію та несприятливу кон’юнктуру на ринку. Тепер до негативних факторів може додатися збільшення тарифів на залізничні вантажоперевезення. За найнегативнішого сценарію, зростання тарифів може призвести до зупинення виробництва на окремих підприємствах і різкого погіршення фінансового становища підприємств галузі", - вказує видання.

Так, за розрахунками "АрселорМіттал Кривий Ріг", додаткові витрати підприємства на логістику становитимуть понад 1,4 млрд грн на рік, що знизить конкурентоспроможність продукції по ланцюжку і може призвести до повної зупинки виробництва, де працюють близько 20 тис. осіб, і припинення валютних надходжень в Україну на 800 млн доларів на рік.

"Ключові претензії бізнесу зводяться до того, що "Укрзалізниця", користуючись монопольним становищем, збільшує тарифи замість підвищення внутрішньої ефективності та поліпшення якості вантажоперевезень. В ідеальному випадку держкомпанії необхідно провести аудит збільшення витрат і вишукувати резерви для скорочення власних операційних витрат. А необхідність в інвестиціях покривати за рахунок фінансової допомоги та кредитів", - вказують аналітики видання.

Ще один негатив від рішення – те, що УЗ втратить частину сформованої роками вантажної бази, а очікуваних додаткових коштів так і не отримає. Єдиним джерелом доходів «Укрзалізниці» є вантажовідправники, які через надмірне тарифне навантаження в кращому разі скоротять обсяги вантажоперевезень, у гіршому – опиняться перед загрозою банкрутства з усіма негативними наслідками не лише для окремої галузі, а й для економіки й національної безпеки України, підкреслили у GMK Center.

"Просте підвищення тарифів не розв’яже проблем «Укрзалізниці», що накопичилися за багато років: завищені ціни під час закупівель, малодіяльна інфраструктура, яка генерує лише збитки та крос-субсидування збиткових пасажирських перевезень. Натомість, за допомогою заходів стимулювання розширення вантажної бази, УЗ могла б навіть зменшити тарифи на 15-20% без втрати рентабельності", - наголосили аналітики видання.

Раніше голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш також заявив, що підвищення тарифів "Укрзалізниці" в умовах воєнного стану – це крок у неправильному напрямку: через це вантажі перетікають на вантажівки, і ми втратимо дороги, на будівництво яких були витрачені мільярди. Крім того, це може призвести до втрати довіри серед громадян до міністерських рішень.