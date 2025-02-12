Підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ - це постріл собі у ногу, - експерт

"Я переконана, що підвищення тарифу - це постріл собі у ногу. Тому Кабмін має вжити необхідних заходів. Відповідне профільне міністерство мало би якось представити свою позицію Кабміну щодо того, що це фактор системний, і він негативно вплине на всі інші галузі. Це вже неодноразово розраховували та показували. Тобто, мають бути проведені якісь спеціальні наради і консультації на рівні Кабміну як мінімум", - наголосила Ляпіна.

Вона також зауважила, що в умовах, коли через війну дія регуляторного законодавства практично припинилася, влада має самотужки регулювати діяльність державних монополістів, і слідкувати, щоб вони не маніпулювали своїм станом, і не підвищували необгрунтовано тарифи на свої послуги.

"Держава має балансувати своїх монополістів, інакше вони можуть робити все, що завгодно. Мають проведені бути консультації і розрахунки. Всім відомо, що Укрзалізниці є що економити і скорочувати, щоб не підвищувати тарифи, адже там за останній час було знайдемо багато порушень. Після припинення військових дій має відновитися закон про засади державної регуляторної політики і вся процедура, яка передбачена законом. Але ми знаємо, що монополісти маніпулювали всім, чим завгодно, і раніше їм вдавалося необґрунтовано підвищувати тарифи", - підкреслила Ляпіна.