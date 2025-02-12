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Підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ - це постріл собі у ногу, - експерт

Фото: підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Профільне міністерство розвитку розуміє, що підвищення тарифу на вантажні перевезення УЗ на 37% - це системний фактор, який негативно вплине на стан усієї економіки, і має донести це розуміння до Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар екс-голови Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної.

"Я переконана, що підвищення тарифу - це постріл собі у ногу. Тому Кабмін має вжити необхідних заходів. Відповідне профільне міністерство мало би якось представити свою позицію Кабміну щодо того, що це фактор системний, і він негативно вплине на всі інші галузі. Це вже неодноразово розраховували та показували. Тобто, мають бути проведені якісь спеціальні наради і консультації на рівні Кабміну як мінімум", - наголосила Ляпіна. 

Вона також зауважила, що в умовах, коли через війну дія регуляторного законодавства практично припинилася, влада має самотужки регулювати діяльність державних монополістів, і слідкувати, щоб вони не маніпулювали своїм станом, і не підвищували необгрунтовано тарифи на свої послуги. 

"Держава має балансувати своїх монополістів, інакше вони можуть робити все, що завгодно. Мають проведені бути консультації і розрахунки. Всім відомо, що Укрзалізниці є що економити і скорочувати, щоб не підвищувати тарифи, адже там за останній час було знайдемо багато порушень. Після припинення військових дій має відновитися закон про засади державної регуляторної політики і вся процедура, яка передбачена законом. Але ми знаємо, що монополісти маніпулювали всім, чим завгодно, і раніше їм вдавалося необґрунтовано підвищувати тарифи", - підкреслила Ляпіна.

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