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Підвищення тарифу на вантажі нічого не дасть УЗ, якщо там крастимуть у 3-5 разів більше, - екс-міністр

П'ятниця 31 січня 2025 11:59
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Підвищення тарифу на вантажі нічого не дасть УЗ, якщо там крастимуть у 3-5 разів більше, - екс-міністр Фото: підвищення тарифу на вантажі нічого не дасть УЗ (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Перш ніж обговорювати з бізнесом та владою підвищення тарифів на вантажні перевезення, Укрзалізниця має перемогти корупцію, через яку компанія щороку втрачає сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

"Корупційні резерви "Укрзалізниці" величезні. Тому я, як колишній міністр інфраструктури, закликав би Наглядову раду і правління серйозно зайнятися очищенням компанії від корупції, і тоді тарифи можна буде навіть знизити по окремих критичних напрямках. Бо якщо ми хочемо підвищувати тарифи до безкінечності, і при цьому красти з коефіцієнтом в 2-5 разів - вибачте, жодна компанія світу такого не витримає", - зауважив Омелян.

Він також підкреслив, що рішення щодо підвищення має ухвалюватися спільно з бізнесом, після надання усіх необхідних економічних обгрунтувань, а не кулуарно, як це робиться зараз.

"Кожного разу, коли ми підвищували тарифи - це була епопея, яка тривати цілий рік. Було профільне обговорення по всіх бізнес-асоціаціях, круглі столи за участі Міністерства та бізнесу. Міністерство економіки вивчало ситуацію. А цього разу, я так розумію, просто взяли за моду ламати всіх через коліно і ставити перед фактом. Тож питання не в тому, справедливий тариф чи несправедливий. Його треба обговорити, аргументувати, обґрунтувати, і тоді виходити на якусь позицію. Але коли в тебе за рахунок неефективності і корупції зникають десятки, сотні мільйонів доларів по року - вибачте, це дуже погане пояснення, чому ми маємо підняти тариф", - резюмував Омелян.

Як відомо, Наглядова рада "Укрзалізниці" погодила підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. Проти цього рішення виступили всі учасники ринку, серед яких - Європейська бізнес асоціація та Американська торгівельна палата.

Так, в ЕВА нагадали, що до цього УЗ підвищила тарифи в 2021 та на початку 2022, а потім ще на 70% в середині 2022 року, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на +140%, коксу та зернових на +95%, металу на +70%.

І через це "Укрзалізниця" втратила частину вантажопотоку, який перейшов на автомобільний транспорт. Асоціація також закликала Кабмін не підтримувати підвищення тарифу на вантажі – тому що бізнеси в Україні вже й так закриваються через проблеми ситуацію в енергетиці та дефіцит персоналу. Чергове здорожчання логістики тільки пришвидшить ці процеси.

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Укрзалізниця Владимир Омелян
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