Підвищення тарифу на транспортування газу - це шлях до закриття підприємств, - експерт

"У нас триває ситуація, коли тарифи держмонополій, які мають встановлюватися незалежним органом, заангажовано і не є економічно необґрунтованими. Наслідки для всієї української економіки будуть критичними, і це стосується не лише нашої галузі - адже газ споживає вся економіка", - зауважив Каленков.

За його словами, всередині країни підвищення тарифу на газ призведе до зростання інфляції, а для експортних товарів це загрожує втратою конкурентоздатності на світових ринках – що, у свою чергу, призведе до скорочення обсягів виробництва та падіння надходжень до бюджету.

"Економіка перебуває у військовому стані. Ситуація погіршилася дуже критично. Тому нове підвищення тарифу призведе до того, що почнуть скорочуватися обсяги виробництва, про що багато підприємств вже відкрито заявляють. Зроблено буде менше, електрики використано менше, податкових надходжень менше. Тому я сподіваюся, що це питання буде обговорюватися на нормальному професійному рівні, і це рішення не буде ухвалено", - підкреслив Каленков.

Він нагадав, що в Україні багато підприємств вже знаходяться на межі закриття, і подальші підвищення тарифів, які ініціюють державні монополісти, цю ситуацію загострять ще більше.

"Багато підприємств знаходяться на межі зупинки. Тому будь-яке підвищення тарифів, яке призведе до здорожчання собівартості, призведе до того, що ці підприємства будуть закриватися. Для економіки України це буде дуже негативний ефект", - резюмував експерт.

Раніше Федерація роботодавців України також заявила, що підвищення тарифу на транспортування газу на 305% матиме катастрофічні наслідки для економіки та викличе хвилю звільнень виробників. Тим часом, формування тарифу Оператором ГТС є максимально непрозорим, тому необхідно провести аудит компанії – для того, щоб оптимізувати тарифи та не допустити зростання тарифу.