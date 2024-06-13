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Підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" платити по боргам, - ICC Ukraine

Четвер 13 червня 2024 17:48
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Підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" платити по боргам, - ICC Ukraine Фото: підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" платити по боргам (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію для населення державний "Енергоатом" почне виплачувати свої борги, а енергетичні компанії отримають кошти на відновлення пошкодженого внаслідок російських обстрілів обладнання.

Про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

Він пояснив, що на "Енергоатом" покладені спеціальні обов’язки з підтримки тарифу для населення, через що компанія утворила ланцюг боргів в енергетиці і гроші не отримали усі учасники ринку.

Експерт розповів, що "Енергоатом" недоплачував державній компанії "Гарантований покупець", та – постачальникам універсальних послуг (компанії, які постачають електрику населенню – ред.). Ті, в свою чергу, не платили "Укренерго" та операторам систем розподілу, а останні – "Укренерго". Водночас "Укренерго" має борги перед генерацією на балансуючому ринку.

Трохимець підкреслив, що в умовах зруйнованої маневрової генерації (ТЕС і ГЕС) та мереж "Укренерго" і обленерго, зараз потрібні значні кошти на відновлення після обстрілів.

"Тому надходження коштів до "Енергоатому", який ними почне погашати борги на енергоринку, надасть можливість мережевим компаніям Укренерго та обленерго, а також тепловій та гідрогенерації витратити їх на відновлення", - наголосив він.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що підвищення тарифу на світло дозволить "Енергоатому" та "Укргідроенерго" отримати гроші на ремонти, а також платити в бюджет більше податків.

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