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Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до скорочення валютних надходжень, - GMK Center

Четвер 26 грудня 2024 13:14
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Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до скорочення валютних надходжень, - GMK Center Фото: підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до скорочення валютних надходжень (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

НКРЕКП підвищила з 1 січня 2025 року тариф "Укренерго" на передачу електроенергії майже на 30% – до 686 грн/МВт-год (без ПДВ). Це віждбулося на тлі того, що ціна на електроенергію для бізнесу в Україні за 2024 рік істотно зросла. За даними Федерації роботодавців України (ФРУ), це збільшення призведе до зростання витрат промисловості, та скорочення валютних надходжень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

У українських підприємствах висловили розчарування рішенням НКРЕКП. Там зауважили, що це рішення регулятора негативно впливатиме на всі галузі економіки України, особливо на ті, які забезпечують український експорт та промисловців, які виробляють товари.

"За словами голови Федерації металургів Сергія Біленького, після підвищення тарифу на передачу витрати галузі збільшаться на 1,6 млрд грн на рік, при тому, що 30% підприємств ГМК і так зупинено. В "АрселорМіттал Кривий Ріг" зазначили, що це призведе до негативних виробничих наслідків і як наслідок до зниження ПДВ на імпорт сировинних ресурсів приблизно 100-150 млн грн на місяць і зниження валютних надходжень на 50-100 млн доларів", - пише видання.

Зі свого боку, в "Інтерпайпі" нагадали, що НКРЕКП підвищує цей тариф уже кілька років поспіль. Однак, проблема крос-субсидування і боргів в українському енергосекторі є настільки хронічною і системною, що, як показує досвід, механічним підвищенням тарифу її не вирішити, резюмували у GMK Center.

Нагадаємо, бізнес-асоціації неодноразово зверталися до НКРЕКП з проханням утриматися від підвищення тарифу - це загрожує Україні втратою інвестиційної привабливості та відтоком інвестицій. Також суттєве підвищення тарифу може призвести до втрати конкурентоздатності української продукції, що призведе до падіння валютних надходжень до бюджету.

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